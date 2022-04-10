شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى ينهي أفراح الفوز على الأهلي استعداداً لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة مباراة الأهلي، والتى فاز خلالها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك للتركيز على اللقاء القادم للمصري والذي يجمعه بنهضة بركان المغربي ببطولة الكونفدرالية.

ويستعد النادي المصري لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وشدد الشعباني على أهمية الفوز فى مباراة الذهاب بمصر والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب، لوضع قدماً في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونهضة بركان المغربي، ويقود الطاقم حكم الساحة المالي، "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.