7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،لجنة تخطيط الأهلي تنتقد "شمّاعة" الإجهاد لدى موسيماني، أمير مرتضى يؤكد انفراد ”الخليج 365” بشأن جراحة ركبة الونش .

لجنة التخطيط بالأهلى توصى بعودة كهربا وموسيمانى يرفض

رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، توصية لجنة التخطيط بعودة محمود عبد المنعم كهربا المعار لفريق هاتاى سبور التركى للمارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، ويرى موسيمانى أن إعارة كهربا لم تؤثر على الأهلى فنياً فى أرض الملعب، وبالتالى فإن استمراره خارج أسوار التتش هو القرار الصائب.

أمير مرتضى يؤكد انفراد ”الخليج 365” بشأن جراحة ركبة الونش

لجنة تخطيط الأهلي تنتقد "شمّاعة" الإجهاد لدى موسيماني

انتقد مسئولو النادي الأهلي "شمّاعة" الإجهاد التى يُبرر بها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق سوء مستوى ونتائج الفريق الفترة الماضية، وآخرها الخسارة من المصرى فى الدوري.

اقترب محمد هانى الظهير الايمن للنادى الأهلى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلى الذى وضع له للتعافى من الاصابة فى العضلة الضامة والتى أبعدته عن مباريات المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

يواجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة الإيقاف مباراة وغرامة 20 ألف جنيه، بعد واقعة الطرد فى مباراة فريقه الأخيرة مع المصرى البورسعيدى بالدورى والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

المصرى يفرج عن مستحقات الدورى للاعبين والجهاز الفنى بعد الفوز على الأهلي

وعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.