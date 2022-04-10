شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. أيمن دجيش: بكار شخصية رمضانية لديه انتماء لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو الحكم الدولى أيمن دجيش.

قال دجيش، إن الشخصيات الرمضانية التى تعيد له النوستاليجا هى شخصية بكار، من حبه للانتماء الكبير أنه مصرى، وكذلك كلمات الأغنية التى تعبر عن هذا المعنى.

وأضاف دجيش أن هناك برامج دينية كان يتابعها باستمرار مثل برنامج الشيخ الشعراوى، والذى تعلمنا منه الكثير، ومازال عايش بيننا بتعاليمه وعلمه الدينى.