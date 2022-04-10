شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكلف سامى قمصان بمراقبة مباراة الرجاء وبنى ملال فى كأس العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، سامى قمصان المدرب العام بالفريق بمتابعة مباراة فريق الرجاء المغربى مع رجاء رجاد بني ملال، التي ستقام اليوم الأحد، في كأس العرش المغربى وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل المغرب قبل المباراة المصيرية بدوري الأبطال الأفريقى بين الفريقين.

ويلعب الأهلي مع الرجاء، يومي 16 و22 أبريل الحالي، بحيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة، والإياب في الدار البيضاء.

أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى خسرها الفريق بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يستعد المارد الأحمر لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ويستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ورامى ربيعة وصلاح محسن عن المارد الأحمر أمام بطل المغرب للإصابة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، المقرر لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى .

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداى فى 22 أبريل الجارى، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.