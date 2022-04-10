شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحصد أول انتصاراته المحلية فى 2022 بالفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي المصري أول انتصاراته المحلية في الدورى العام خلال عام 2022، بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويرجع آخر فوز للمصري فى الدوري قبل مواجهة الأهلي إلى 20 ديسمبر الماضي عندما تغلب الفريق البورسعيدي على فاركو بهدف نظيف، ليدخل بعدها سلسلة من تراجع النتائج المحلية، حيث خسر من الاتحاد السكندري 1/0، ثم تعادل مع سيراميكا 1/1، وتعادل مع إيسترن كومباني 2/2، وتعادل مع إنبي أيضاً 2/2، قبل أن يخسر من الطلائع 1/0.

ويرجع آخر انتصار للفريق البورسعيدي على حساب الأهلي إلى ما قبل 5 سنوات و10 أشهر تقريباً وبالتحديد في 14 يونيو من العام 2016 في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2015-2016، وفاز الفريق البورسعيدي، بنتيجة 2/3، حيث أحرز ثلاثية الأخضر البورسعيدي كل من: موسي داو وأحمد كابوريا ومحمد مسعد، بينما سجل ثنائية الأهلي رمضان صبحى وحسام غالي.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.