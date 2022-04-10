شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لمواجهة الرجاء بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

س: كيف يتجاوز الأهلى أجواء الهزيمة من المصرى بالدورى؟

ج: أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

س:أين تقام مباراة الأهلى والرجاء؟

ج: موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى أكد أمس أن المباراة ستقام باستاد القاهرة وليس باستاد السلام كمان متوقعا.

س: هل تم تحديد أعداد الجماهير؟

ج: تسعى إدارة الأهلى لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، ولكن لم يتم تحديد العدد النهائى حتى الآن.

س: هل يعانى الأهلى من غيابات أمام الرجاء؟

ج: يستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ورامى ربيعة وصلاح محسن عن المارد الأحمر أمام بطل المغرب للإصابة.

س: هل يخوض الاهلى مباريات فى الدورى قبل الرجاء؟

ج: أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، المقرر لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداى فى 22 أبريل الجارى، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.