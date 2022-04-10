رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. عش الزوجية يجمع ثنائى الطائرة

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

جمعت الصالات قصة حب محمد عبد المنعم لاعب الأهلى والزمالك السابق المتزوج من اللاعبة السابقة للكرة الطائرة مروة ياسين.

بدأ محمد عبد المنعم حياته مع الكرة الطائرة في سن مبكرة داخل نادي الزمالك وحصد العديد من البطولات في قطاع الناشئين وانضم عبد المنعم للفريق الأول وعمره 17 عاما وحصل علي أول بطولة دوري 2005.

كما حصل على أحسن لاعب في مصر 2007 بعد الحصول على الدوري العام وأحسن لاعب في كأس الكؤوس الإفريقية بعد الحصول على اللقب أيضا في نفس العام.

حصل محمد عبدالمنعم على 9 بطولات محلية وقارية مع نادي الزمالك وهي: 2 دوري عام و3 بطولات كأس مصر و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية وبطولة كأس مصر .

وعلي الصعيد الدولي حصل عبد المنعم على 8 بطولات منها 2 بطولة أفريقيا مع الشباب و6 مع المنتخب الأول.