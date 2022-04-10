صلاح أساسيًا.. تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه استعدادًا لموقعة ليفربول في القمة التي ستقام على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

موقعة الاتحاد تعتبر مهمة لكل طرف حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة، في المقابل يأتي ليفربول في المركز الثاني بـ72 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - جابريال خيسوس.

في المقابل، سيعتمد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة جويل ماتيب لقيادة الجانب الدفاعي بدلاً من إبراهيما كوناتيه والذي شارك في مباراة بنفيكا.

وفي وسط الملعب، عاد القائد جوردان هندرسون ليكون على حساب الغيني الدولي نابي كيتا.

وسيكون التغيير الثالث في تشكيل ليفربول مشاركة ديوجو جوتا في الجانب الهجومي بدلاً من لويس دياز.