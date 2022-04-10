غياب الأهلي يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعدما اقتنص الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بالتساوي مع الأهلي، أصبح أمام الفريق الأبيض فرصة جديدة للانفراد بها وبفارق ست نقاط في جدول الترتيب عن غريمه التقليدي.

وتغير مشهد الصدارة في الجولة الـ13 من بطولة الدوري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف، مع خسارة الأهلي أمام المصري في برج العرب بنفس النتيجة أمس السبت.

وبعد أول هزيمة للأهلي هذا الموسم، تساوى معه الزمالك في عدد النقاط بـ31 نقطة لكل منهما، غير أن الزمالك لعب 13 مباراة، بينما لعب الأهلي 12 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الأهلي - 31 نقطة

الزمالك - 31 نقطة

بيراميدز - 29 نقطة

وقد تشهد قمة الدوري تغيرا جديدا خلال الأسبوع المقبل، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراتين للأهلي بسبب ارتباط المارد الأحمر بخوض مباراتي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي ضد إيسترن كومباني في (12 أبريل) في الجولة الـ14 للدوري، وأمام إنبي في (19 أبريل) في الجولة الـ15 للمسابقة، إلا أنه تم تأجيلهما مع تحديد موعدهما في وقت لاحق.

وبالتالي قد يستغل الزمالك غياب الأهلي عن المشاركة في الدوري حين يخوض مباراتي الجولتين الـ14 والـ15 من أجل الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة حال تحقيق الفوز بهما والضغط أكثر على الأهلي.

وحال تحقيق الزمالك للفوز في الجولتين المقبلتين بالدوري أمام فاركو والاتحاد السكندري، سيرفع حامل اللقب رصيده إلى 37 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الأهلي، لحين خوض الأحمر مؤجلاته الثلاث.

وبعد فوزه على بيراميدز ومصر المقاصة بآخر مباراتين، يستعد الزمالك حاليا لمواجهة فاركو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد يوم 19 إبريل الجاري.

ويصب الزمالك كامل تركيزه على بطولة الدوري بعد وداع منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، حيث يسعى تحت قيادة المدرب جيسوالدو فيريرا للاحتفاظ باللقب المحلي والفوز به للمرة الـ14.