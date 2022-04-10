بعد التتويج بـ4 بطولات.. نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، التصنيف العالمي للمحترفين (السيدات) عن شهر أبريل عام 2022، وتصدرت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر القائمة بإجمالي 21190 نقطة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية.

وعادت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش مرة ثانية بعد نجاحها في التتويج بلقب 4 بطولات PSA بلاتينية على التوالي هذا الموسم، لترفع إجمالي عدد البطولات التي فازت بها إلى 16 لقبًا محليًا ودوليًا من إجمالي 27 نهائي صعدت إليه اللاعبة في 97 بطولة خاضتها طوال مشوارها الاحترافي، وحققت خلاله 221 انتصارًا من إجمالي 307 مباراة بنسبة فوز 72%.

وحصدت البطلة نوران جوهر، خلال العام الجاري 4 بطولات محلية ودولية كبرى وهم بطولتي سينسيناتي ويندي سيتي للإسكواش، بلاك بول وبطولة الجمهورية المفتوحة، كما تأهلت لنهائي بطولة علام للإسكواش بإنجلترا.

وفي نفس السياق حافظت أندية وادى دجلة على إنجاز وجود 3 بطلات بالتصنيف الدولي لقائمة أفضل 10 لاعبات إسكواش في العالم، حيث تصدرت نوران جوهر صدارة القائمة، وحافظت هانيا الحمامي على المركز الثالث، وتقدمت روان العربي إلى المركز الثامن.

جدير بالذكر أن نوران نجحت في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها في لعبة الإسكواش، أهمها التأهل لنهائي 9 بطولات PSA بلاتينية على التوالي British Open، Black Ball 2022, Windy City Open 2022، U.S. Open 2021 Egyptian Open 2021، British Open 2021، World Championships El-Gouna International 2021، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2012 عندما تأهلت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد إلى نهائي 9 بطولات PSA كبرى على التوالي.