الامارات | فيصل خليل يصنع الحدث في "دوري الدرجة الأولى"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خليل يصنع الحدث في "دوري الدرجة الأولى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع "المخضرم" فيصل خليل، لاعب فريق نادي الحمرية، الحدث في "دوري الدرجة الأولى"، وخطف الأضواء في الجولة 27 من المسابقة، بتسجيله أول أهدافه بدوري الدرجة الأولى، في الموسم الحالي 2021- 2022، في مباراة الحمرية ودبا الحصن، التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز دبا الحصن 3-2.

واكتفى الدولي السابق بالصناعة في مباريات سابقة بدوري الأولى، دون أن يزور الشباك، فيما سجل هدفاً في مباراة فريقه أمام جلف إف سي، يوم 10 سبتمبر في تصفيات كأس رئيس الدولة.

واستمر صيام خليل عن التهديف في الدوري منذ انطلاق المنافسة، ليُفطر أخيراً في مرمى الحارس السوري المقيم أمجد نزار، لاعب دبا الحصن، مدوناً هدفه الأول بالدوري، والثاني في الموسم الحالي 2021- 2022، وشارك مهاجم شباب الأهلي والوصل والشعب السابق بديلاً في الدقيقة 79 من عمر المباراة، على حساب المصري المقيم عبدالرحمن محمد صاحب الهدف الأول للحمرية، وتمكن المهاجم المخضرم بعد أقل من دقيقة من مشاركته من تسجيل هدف التعادل للمضيف.

وكان دبا الحصن تقدم بهدفين لهدف قبل مشاركة خليل، غير أن هدف فيصل التاريخي لم يصمد لأكثر من أربع دقائق، لأن المربوعي مهاجم الفريق الضيف سجل هدفًا ثالثًا لدبا الحصن، ليخرج رابع الترتيب، فائزًا بثلاثة أهداف لاثنين، لكن خسارة الحمرية لم تمنع فيصل خليل من تصدر المشهد وصناعة الحدث، كونه أصبح "أول مهاجم"، وثاني لاعب مواطن تجاوز الـ39 عاماً، يسجل هدفاً في دوري الأولى خلال الموسم الحالي.

وبات اللاعب المولود في الرابع من ديسمبر عام 1982، ثاني لاعب مواطن تعدي الـ39 يسجل في الموسم الحالي، بعد سعيد النقبي مدافع مسافي، الذي سجل بدوره هدفين.

وأكد خليل أنه ما زال قادراً على التسجيل، رغم اقترابه من الأربعين عاماً، وكان فيصل خليل عاد إلى الملاعب بعد ستة أعوام من الغياب، ووقع عقداً مع الحمرية في 3 أغسطس 2019، وتم تجديد عقده مرتين.

ويعد فيصل خليل أحد أهم الهدافين والمهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية الحديث، وسبق له التتويج بلقب هداف الدوري مع فريقه السابق شباب الأهلي موسم 2008- 2009، كما حصل على جائزة أفضل لاعب مواطن لموسم 2007- 2008، وتوج مع المنتخب بأول لقب على مستوى بطولة الخليج عام 2007.

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