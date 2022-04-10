أغرب لقطة في الدوري المصري أثناء لقاء الزمالك والمقاصة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

في واقعة غريبة بالدوري المصري الممتاز، أظهر محمد مجدي حارس مرمى نادي مصر المقاصة تصرفًا غير متوقع بالمرة، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.



وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أمسك محمد مجدي الكرة، وكان حريصًا على لعبها بسرعة، من أجل بناء هجمة لفريقه، وهو الأمر الذي جعله يتصرف بشكل غريب، حيث قام بإمساك الكرة والتوجه إلى خارج منطقة الجزاء، ولعب الكرة على الأرض، ثم أرسلها كرة طولية إلى المهاجمين، من أجل بناء الهجمة.

ويعد ما قام به الحارس خطأ يستوجب على الحكم إطلاق صافرته ومنحه بطاقة صفراء، ويحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ولكن ما حدث كان أمرًا غير متوقع وغريباً ، حيث لم يطلق الحكم صافرته، أو حتى حكم الراية لم يرفع رايته معلنًا عن خطأ لمصلحة الزمالك، لتستمر أحداث المباراة بشكل طبيعي!

وحقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.