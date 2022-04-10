القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز الزمالك.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المصري البورسعيدي، فوزا مستحقا على الأهلي، بهدف دون رد، فيما فاز الزمالك، على مصر للمقاصة بهدف نظيف، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط، بـ 31 لكل منهما، غير أن الأبيض لعب 13 مباراة، بينما لعب الأحمر 12 مباراة فقط، ليحتفظ الأهلي بالصدارة، والزمالك وصيفا بفارق الأهداف.

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي 31 نقطة من 12 مباراة

2- الزمالك 31 نقطة من 13 مباراة

3- بيراميدز 29 نقطة من 13 مباراة

4- سموحة 23 نقطة من 13 مباراة

5- فيوتشر 19 نقطة من 13 مباراة

6- المصري البورسعيدي 19 نقطة

7- البنك الأهلي 18 نقطة

8- فاركو 17 نقطة

9- إنبي 15 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

11- الاتحاد السكندري 14 نقطة

12- الجونة 14 نقطة

13- طلائع الجيش 14 نقطة

14- غزل المحلة 13 نقطة

15- المقاولون العرب 11 نقطة

16- إيسترن كومباني 10 نقاط

17- مصر للمقاصة 9 نقاط

18- الإسماعيلي 8 نقاط

وعلى صعيد هدافي الدوري، يأتي الثنائي مروان حمدي لاعب سموحة وجوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

وفيما يلي القائمة كاملة:

1- أحمد سيد زيزو “الزمالك” 8 أهداف

2- جوب مابولولو “الاتحاد السكندري” 6 أهداف

2- مروان حمدي “سموحة” 6 أهداف

2- محمد هلال “البنك الأهلي” 6 أهداف

3- محمد شريف “الأهلي” 5 أهداف

3- بيرسي تاو “الأهلي” 5 أهداف

3- محمود وادي “بيراميدز” 5 أهداف

3- إبراهيم عادل “بيراميدز” 5 أهداف

3- جون إيبوكا “إنبي” 5 أهداف

4- محمد مجدي أفشة “الأهلي” 4 أهداف

4- علي معلول “الأهلي” 4 أهداف

4- أشرف بن شرقي “الزمالك” 4 أهداف

4- عمر السعيد “الزمالك” 4 أهداف

4- إبراهيم عادل “بيراميدز” 4 أهداف

4- شادي حسين “سيراميكا كليوباترا” 4 أهداف

5- حسين الشحات “الأهلي” 3 أهداف

5- لويس ميكسوني “الأهلي” 3 أهداف

5- عبدالله السعيد “بيراميدز” 3 أهداف