بعد الخسارة بهدف نظيف.. موسيماني يكشف سر غياب أحمد عبد القادر عن تشكيل الأهلي أمام المصرى

الشارقة - اميمة ياسر - دافع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قراره بعدم مشاركة أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام المصرى أمس فى الدورى، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.
وقال موسيماني، إن أحمد عبد القادر عانى من إصابة عضلية قبل لقاء المصرى، وفضّل الجهاز الفني عدم الدفع به أساسياً حتى لا تتفاقم الإصابة ويفقد الفريق اللاعب فترة طويلة خاصة وأنه من أهم الأوراق للأهلي الفترة الماضية.
وأكد موسيماني أن أحمد عبد القادر صاحب قدرات عالية تؤهله للمشاركة أساسياً، لكن ظروف الإصابة البسيطة التي اشتكى منها قبل ساعات من مباراة المصرى جعلت الجهاز الفنى يُفضّل إبقاء اللاعب على الدكة ومشاركته فى آخر ربع ساعة تقريباً من المباراة.
على صعيد متصل، قال بيتسو موسيماني، إن المباراة كانت ثالث لقاء للأهلي على التوالي في غضون سبعة أيام، حيث لعب الفريق أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري ثم أمام المصرى فى بطولة الدورى الممتاز.
وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصرى مختلفة وأن الفريق قاتل فى الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إدراك التعادل.
وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.