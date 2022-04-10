شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف نهائى دورى سوبر كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر، والتى تقام مايو المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وجاء اختيار صالة حسن مصطفى فى ظل جاهزيتها، والتى جعلتها قادرة على استضافة الكثير من المباريات والبطولات المهمة، مثل بطولة كأس العالم فبراير الماضى، بمشاركة الزمالك، و كذلك استضافتها بطولة التصفيات الأفريقية BAL التى تقام الأسبوع الجارى وتستمر حتى 19 أبريل الجارى.

وتقام مباريات الدور النهائى من دورى السوبر بنظام BEST OF 5 بأن يلتقى كل فريقان فى 5 مباريات والفائز فى 3 منها، يكون هو الحاسم للقب .