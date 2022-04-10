شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير كأس مصر القديم فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماع مجلس الجبلاية الذى انطلق ظهر اليوم، مصير مسابقة كأس مصر للموسم الماضي ومواعيد إقامتها فى حال الاستقرار على عدم إلغائها.

كما سيتم مناقشة المواعيد المقترحة لإقامة مسابقة كأس مصر للموسم المنقضي، وأيضا مسابقة كأس مصر للموسم الجاري.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري. وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 إبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية ، كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.