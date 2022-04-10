حمد إبراهيم يراقب 7 لاعبين بالإسماعيلى أمام الطلائع بدورى الجمهورية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، أداء سبعة لاعبين هم كمال السيد حارس المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزة الجمل وخالد النبريصي خلال مشاركتهم مع فريق شباب الدراويش أمام طلائع الجيش مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2001.

وضمت قائمة فريق شباب الإسماعيلى كلا من كمال السيد حارس المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم لرفع لياقتهم الفنية والبدنية لتجهيزهم لعودة مباريات الدوري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض أول مباراة عقب إستئناف المسابقة المحلية ضد إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الجاري علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم كمال السيد وأحمد مصطفي في حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري وحازم مرسي وأحمد أشرف الأوزعة ومحسن الحجف وعبد الله السعيد ومحمد البحيري ورامي حاتم وأحمد عبد السميع ومحمود ماهر الجزار ونادر فرج ومحمد وجدي ومحمد زيدان ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي وعلاء ياسر وأحمد عبد الوهاب.

ويقود الفريق فنيًا أحمد قناوي مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وعلي جمعه وأحمد لطفي مدربين وسيد عزازي مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.