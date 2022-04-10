شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد الشيخ: كان حلمى أكون ضابط.. وبحب فضل شاكر ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هوأحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والمصرى الحالى.

البلاى ستيشن.

اه بدخل ساعات.

الشوفان.

‎أحمد حلمى وأحمد عز.

فضل شاكر ومحمد منير.

ضابط.

أحمد عز.

الكاجوال.