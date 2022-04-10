شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شديد قناوى بشد فى الخلفية وخضوعه لبرنامج علاجى استعداداً لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد شديد قناوى، ظهير أيسر النادي المصري، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، على هامش مشاركته في مباراة فريقه أمس أمام النادي الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهى بفوز المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري العام.

وكان قناوى قد خرج مصاباً خلال الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء بعد شعوره بآلام في الخلفية، وخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد حجم إصابته عقب نهاية المباراة، ومن المقرر أن يؤدي قناوي برنامجاً خاصاً من أجل تجهيزه لمباراة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرجع آخر انتصار للفريق البورسعيدي على حساب الأهلي إلى ما قبل 5 سنوات و10 أشهر تقريباً وبالتحديد في 14 يونيو من العام 2016 في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2015-2016، وفاز الفريق البورسعيدي، بنتيجة 2/3، حيث أحرز ثلاثية الأخضر البورسعيدي كل من: موسي داو وأحمد كابوريا ومحمد مسعد، بينما سجل ثنائية الأهلي رمضان صبحى وحسام غالي.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.