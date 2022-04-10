تعرف على موعد مباراة الشارقة والاستقلال في دوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة مرتقبة بين الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.



ويلتقي الفريقان في الجولة الثانية المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا موسم 2021-2022.

موعد مباراة الشارقة والاستقلال في دوري أبطال آسيا هو مساء يوم الإثنين 11 إبريل/ نيسان.

وتنطلق المباراة في تمام 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خارج السعودية والإمارات.

وستُنقل المباراة نفسها عبر شبكة "SSC" ومنصة "شاهد" الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وعلى قناة "أبوظبي الرياضية آسيا 1" داخل دولة الإمارات.

جدول ترتيب مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا

الريان - 3 نقاط

الهلال - 3 نقاط

الاستقلال - بدون رصيد

الشارقة - بدون رصيد