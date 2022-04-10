ما هو موعد مباراة القوة الجوية ومومباي في دوري أبطال آسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يصطدم القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، بنظيره مومبابي سيتي الهندي.



وكان القوة الجوية حقق الفوز في الجولة الأولى على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2-1، بينما خسر مومباي سيتي بثلاثية دون رد أمام الشباب السعودي.

يلتقي القوة الجوية مع مومباي سيتي الهندي، في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، مساء يوم الإثنين 11 إبريل/ نيسان.

موعد المباراة هو 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات.

كما تنقل قنوات "بي إن سبورتس" المخصصة لدوري أبطال آسيا المباريات في باقي الدول العربية.

جدول ترتيب مجموعة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2022

الشباب - 3 نقاط

القوة الجوية - 3 نقاط

الجزيرة - بلا نقاط

مومباي سيتي - بلا نقاط