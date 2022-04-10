شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمباراة مهمة عندما يواجه نادى فاركو الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تضعه على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تقام مباراة الزمالك وفاركو، فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يهزم المقاصة ويتساوى فى النقاط مع الأهلى

حقق الزمالك فوزا صعبا ومهما أمام مصر المقاصة بهدف دون رد، في الجولة ذاتها، وسجل هدف فريق الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 43، علما بأن أحمد سيد زيزو أهدر ركلة جزاء للفريق الأبيض في الدقيقة الثامنة.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة بالتساوي مع الأهلي، في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الأهلي - 31 نقطة

الزمالك - 31 نقطة

بيراميدز - 29 نقطة

سموحة - 23 نقطة

فيوتشر - 19 نقطة

المصري - 19 نقطة