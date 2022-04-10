شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصعد لنهائي بطولة العالم للسلاح بدبى ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب للدور النهائي ببطولة العالم للمبارزة، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة، فى الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجاري. وجاء تأهل منتخبنا عقب فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة 45-35 بنصف النهائي.

واستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ألمانيا في دور الـ 32 وانتهت المبارزة بنتيجة 45-35 لصالح منتخبنا الوطني. ثم فاز الفريق المصري على بريطانيا بنتيجة 45-25 بثمن النهائي، وبعدها تغلب المنتخب المصري على منتخب كازاخستان بنتيجة 45-39، ونجح منتخبنا الوطني في ضمان الميدالية بعد فوزه على منتخب فرنسا في نصف النهائي بنتيجة .

ويلتقي منتخب مصر في النهائي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فى الساعة 4:20 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من: محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر.

ويشارك في البطولة 43 دولة، ويتصدر منتخبنا الوطني التصنيف الدولي برصيد 336 نقطة، ويأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 324 نقطة، وفي المركز الثالث منتخب امريكا برصيد 240 نقطة.

الجهاز الفني والإداري للبعثة

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من: شريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، والسيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل، ويرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أيمن منير وأماني البحيري رؤساء البعثة، ويرافقهم أيمن غنيم مدير إداري.