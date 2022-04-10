القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى على أن تقام مباراة العودة بالمغرب فى 22 أبريل الجارى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة بى ان سبورت باعتبارها الحاصلة على نقل حقوق دوري أبطال أفريقيا.

مباريات دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى

الأهلى × الرجاء المغربي

وفاق سطيف الجزائري × الترجي

شباب بلوزداد الجزائرى × الوداد

بيترو أتلتيكو الأنجولى × صن داونز

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.