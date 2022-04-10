مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائى دورى السلة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى.

وصعد الأهلى والاتحاد السكندرى والجزيرة والزمالك للدور نصف النهائى، وتقام المباريات فى صالة برج العرب بالإسكندرية.

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة، فإن المباريات تقام فى الثامنة والنصف والحادية عشرمساءً، حيث تقام المباراة مباراة الزمالك الأولى والثالثة والخامسة فى الثامنة والنصف، وتقام مباريات الأهلى الأولى والثالثة والخامسة فى الحادية عشرة مساءً.

و تقام المباريات بنظام BEST OF 5 ، بأن يلتقى الفريقان 5 مواجهات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى.

وجاء جدول المباريات كالتالى ..