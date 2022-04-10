شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه المنصورة والعبور والحدود استعداداً للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق النصر، بقيادة ياسر رضوان المدير الفني، سلسلة من المباريات الودية عندما يلتقي غداً، الاثنين، مع فريق المنصورة على ملعب النصر خلال فترة التوقف بشهر رمضان استعداداً لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني عقب عيد الفطر المبارك.

كما يخوض النصر مباراتين وديتين أمام العبور وحرس الحدود يومي 18 أبريل و 25 أبريل وجارى الاتفاق على مباراة أخري يوم الأحد 1 مايو المقبل.

وأجرى فريق النصر قياسات بدنية للاعبين للوقوف علي النواحي البدنية لكل لاعب بالفريق والعمل علي رفع القدرات البدنية .

كما يركز الجهاز الفني علي إجراء تدريبات بدنية إضافة إلي تدريبات فتية علي النواحي الدفاعية والتمركزات والتحركات الهجومية والانتشار الهجومي

ويؤدي الفريق التدريب بشكل كامل مُماثل لفترة مباريات الدوري مع إقامة مباراة ودية كل اسبوع حتي نهاية شهر رمضان .

وأكد ياسر رضوان أن فريقه يستعد بقوة من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني وذلك من أجل العودة بقوة وحصد اكبر عدد من النقاط في المباريات المتبقية لحسم صراع البقاء .

وقال رضوان، إنه يسعي لاستغلال توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي ظهرت الفترة الأخيرة والتأكيد علي الإيجابيات، مشيرا إلى أنه يسعى للحفاظ علي حالة اللاعبين قبل توقف الدوري خاصة وان الأداء بدأ يتحسن بشكل جيد من مباراة لأخرى.

وأضاف المدير الفني للنصر أن المرحلة المقبلة تحتاج للتركيز الشديد والتكاتف من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يعاني منها الفريق في جدول المسابقة، مشيرا إلى أن النصر قادر على مواصلة الأداء الجيد وحسم البقاء.