شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المقاصة يرتدى قفاز الإجادة بعد التصدى لـ4 ركلات جزاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى محمد مجدي، حارس مرمى مصر المقاصة، قفاز الإجادة مع الفريق الفيومي، حيث لم يسكن شباكه أى هدف من ركلات جزاء خلال الموسم الجاري، بعدما تصدى لـ 4 ركلات تم تسديدها على مرماه، كان آخرها ركلة جزاء الزمالك فى مباراة الأمس بالجولة 13، والتي سددها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.

وكان فريق مصر المقاصة قد احتسبت ضده 4 ركلات جزاء فى الموسم الجاري، بواقع ركلتا جزاء أمام الإسماعيلي فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2/2، وتصدى مجدى لواحدة بينما خرجت الثانية بعيداً عن الثلاث خشبات، كما تصدى مجدى لركلة جزاء أمام المصري رغم خسارة فريقه للقاء 3/2، وأخيراً ركلة جزاء الزمالك التي تصدى لها في المباراة التي فاز بها الزمالك بهدف نظيف.

وشارك محمد مجدى مع مصر المقاصة في 13 مباراة بالموسم الجاري، حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، واستقبل مرماه 15 هدفاً.

وكان محمد مجدي قد انتقل إلى مصر المقاصة في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادماً من النادي الإسماعيلي.

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 13 مباراة، فاز في واحدة وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاصة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً.