شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الكاراتيه الكوميته والكاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لعبة الكاراتيه من أبرز الألعاب التي تتطلّب عدد من المكونات البدنية، التي تتلائم مع بعضها البعض بشكل متّصل، فاللاعب الذي لا يمتلك مواصفات بدنية خاصة للكاراتيه، يصعب عليهِ الوصول إلى مستويات مرتفعة.

ويتم تطوير اللاعبين عن طريق أداء تمارين بدنية تُنمّي اللاعب قبل الخوض في تعليم الكاراتيه.

أهم القوانين للكاراتيه:

المادة (1)، الكوميتيه: يجب أن لا يكون هنالك أي إعلانات أو حائط في منطقة الأمان.

يجب أن يكون البساط غير قابل للتزحلق؛ لأنها تحدّ من التحرّك بالكارتيه. يجب أن يكون البساط ذو نوعيه ثابتة ولا يتحرك اثناء المباراة، حيثُ أنّ العوائق في البساط تكون خطرة للاعبين ويجب أن تكون الأبسطة معتمدة من الاتحاد العالمي.

المادة (2)، الزي الرسمي: يجب على المُدرّبين واللاعبين أن يرتدوا الزيّ الرسمي المحدد لهم. يتمّ طرد أي لاعب وأي مُدرّب لا يتَّبع القوانين. يجب لبس واقي للثة وواقي للأيدي وللساق. ولا يسمح بلبس النظارات والعدسات اللاصقة. يجب استعمال الضمادات واللبادات والدعامات وذلك بسبب الإصابة.

المادة (3)، تنظيم منافسات: تنقسم منافسات الكاراتيه إلى الكوميته والكاتا.

لا يجوز استبدال منافس بآخر خلال المباراة الفردية. عند عدم حضور المتنافسين لوقت المباراة سوف يتم حرمانهم من المباراة.

يقوم ممثّل الفريق بتسجبيل استمارة تحتوي على أسماء الاعبين، كذلك ترتيب طريقة القتال التي يجب أن يتبعوها. ويتم تسليم الاستمارة على الطاولة الرسمية.

يتم تحديد أرقام وأسماء للمتنافسين؛ خوفاً من الوقوع بمشاكل النطق والتعريف. يُعتبر جميع المتنافسون أعضاء في الفريق بحيثُ لا يوجد احتياطي ثابت. يجب أن تتضمّن الاستمارة اسم البلد والنادي والفريق وألوان الحزام وترتيب أعضاء الفريق المشاركين.

يُعدّ الفريق غير مؤهل، إذا قام أحد أعضاء الفريق بتغير الترتيب لخروج ونزول اللاعبين دون إحداث بلاغ سابق. لا يجوز أن يتم تبادل متنافس بآخر في المبارايات الفردية.