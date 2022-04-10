شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده.. لماذا اختار عمر الشريف تشجيع الأهلى وهال سيتى الإنجليزي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد 10 أبريل مع ذكرى ميلاد النجم المصرى العالمى الراحل عمر الشريف، حيث ولد عام 1932 بالإسكندرية وكان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية - سورية أرستقراطية، وخلال رحلته الفنية كانت الساحرة المستديرة جزءاً من حياة لورانس العرب.

صالح سليم سبب تشجيع عمر الشريف للأهلى

عمر الشريف حين كانوا يسألونه: "ليه أنت أهلاوي"، كان يجيب بصراحته المعهودة: "عشان صالح سليم.. اللى حببنى فى الأهلى والكورة هو صالح سليم"، فعلها الشريف وأفصح أكثر من مرة عن انتمائه للنادى الأهلى، على الرغم من أن النجوم على الأغلب يخفون إنتماءهم الكروى حتى لا يخسرون جزء من جماهيريتهم.

وفى لقاء تليفزيونى رد الفنان العالمى على سؤال خلال لقاء معه حول انتمائه الكروى، قائلا، "أهلاوى طبعًا، أنا عايز أفهم إيه العقلية اللى تخلى واحد يتولد يبقى زملكاوي؟ ليه؟ متبقاش زى بقية العالم أهلاوي؟ حاجة نضيفة كده".

وأكد أنه يكون سعيداً بعد فوز فريقه المفضل النادى الأهلي، "حاجة حمراء حلوة كدة".

وقال عمر الشريف إن علاقته بصالح سليم قديمة جدا من قبل دخوله المجال الفنى، وظلت تربطهما علاقة عائلية وصداقة قوية، موضحا أن صالح سليم من جعله يحب كرة القدم ويشجع النادي الأهلي، وأن ابنه طارق تربى مع أولاد سليم وخالد وهشام.

وأشار الشريف إلى أنه عندما سافر للخارج، كان سليم يسافر له، وكان يراه دائما فى فرنسا وظلت الصلة بيهما قائمة ولم يفترقا.

وقال المايسترو صالح سليم، إن علاقته بالفنان أحمد رمزى بدأت من المرحلة الإبتدائية حيث زامله فى مدرسة الأورمان، وكان الدكتور بيومى والد أحمد رمزى صديق والد صالح سليم منذ أن كانا الاثنان فى إنجلترا يدرسان هناك، وأوضح صالح سليم أن علاقته توطدت بأحمد رمزى عندما كان الاثنان يلعبان كرة قدم فى المدرسة بالنشاط المدرسى.

وأضاف سليم خلال الحوار الإذاعى النادر الذى أجراه، أن الفنان أحمد رمزى انتقل إلى مدرسة أخرى من "فكتوريا كولدج" إلى مدرسة السعدية، ومن هناك تعرف أحمد رمزى على عمر الشريف، وبعدها عرفت أنا الآخر عمر الشريف، وأصبحنا احنا الثلاثة أصدقاء واشتدت هذه العلاقة بعد فترة طويلة من الكفاح والعمل.

سر تشجيع عمر الشريف لهال سيتى الانجليزى

ويعد النجم المصرى الراحل من أبرز مشجعى نادى هال سيتى الإنجليزى ، فلقد بدأ مؤازرة نادى هال سيتى منذ عام 1960، حيث تعرف على النادى جراء الصداقة الوطيدة التى جمعته بالممثل سير توم كورتيناى، عندما شاركا سويًا فى فيلم "Dr Zhivago"، سبق وأكد فى أكثر من مناسبة تشجيعه ومؤازرته لهال سيتى وأنها جاءت من خلال صديقه الذى تولى منصب رئيس رابطة مشجعى النادى.

كما جمعت الفنان العالمى علاقة صداقة قوية بأحد أساطير النادى وهو بكين اجستاف، وكذلك رجل الأعمال المصرى عاصم علام مالك النادى المُلقب بـ"النمور"، ولبى عمر الشريف دعوة إدارة النادى بحضور المباراة النهائية فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى التى جمعت فريقى هال سيتى وأرسنال عام 2014 وذلك بملعب "ويمبلى” فى لندن، والتى انتهت بفوز آرسنال.

وقام الفنان الراحل بالتعليق الصوتى على إعلان للنادى قبل أهم مباراة فى تاريخه عندما تأهل لمواجهة أرسنال فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى العام الماضى، وتضمن الإعلان قصيدة بعنوان "النمور" ألقاها الفنان الراحل، وكتبها الشاعر البريطانى ويليام بليك، كما منحت جامعة هال فى عام 2010 الفنان الراحل عمر الشريف شهادة فخرية، تقديرًا لحبه وعشقه لهذا النادى وقال خلال كلمته، "أعشق مدينة هال، رغم إننى لم أزرها فى وقت سابق.

وعند وفاة عمر الشريف، أعلن نادى هال سيتى الحداد خاصة فى المباراة التى جمعته مع هيدرسفيلد تاون فى افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حدادًا على رحيله.

وفى وقت سابق تطلع عمر الشريف مع المايسترو صالح سليم رئيس الأهلى الاسبق، أثناء لقائهما فى لندن، لإنشاء ناد خاص للمصريين فى انجلترا، فى تجربة تعد الأولى من نوعها ومشروعا كرويا فريدا في مصر.

أيقن الصديقان أن الفكرة ليست سهلة ولن تخرج للنور بين ليلة وضحاها، وتحتاج وقتا لصعود الفريق في الدوري من الدرجة الثالث وحتى الثانية وصولا للأولى.

واتفق كلاهما على أن يتولى صالح سليم مهمة اختيار اللاعبين وإدارة النادي، لخبرته وحنكته في إدارة النادي الأهلي، فيما اقترح عمر الشريف أن يكون النادي في فرنسا خاصة أنه يمتلك أسهما في ناد هناك.

ونشرت مجلة الأبطال في عددها يوم 10 فبراير عام 1972 أنباء عن حلم الصديقين المايسترو صالح سليم اسطورة النادي الأهلي والفنان العالمي عمر الشريف ونية إنشاء أول ناد مصري في الخارج، وأشارت المجلة بأن هناك جلسة أخرى ستجمع صالح سليم وعمر الشريف من أجل البدء في تنفيذ الفكرة واخراج المشروع للنور ، وهو الأمر الذي سيرفع إسم الوطن العربي عاليًا.