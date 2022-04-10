شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يؤكد انفراد ”الخليج 365” بشأن جراحة ركبة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن هناك احتمالية بإجراء محمود حمدى الونش مدافع الفريق جراحة فى الركبة، وهو ما سبق وكشف عنه ”الخليج 365” بتاريخ 2 أبريل، فى خبر تحت عنوان "الونش يدرس إجراء جراحة غضروف الركبة بعد مواجهة بيراميدز".

وقال أمير فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1، إن الونش يعانى من إصابة فى الركبة من الموسم الماضى، وهى ليست إصابة كبيرة لمنها تؤرق اللاعب، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيرًا فى الفترة الماضية فى ظل ضغط مباريات الفريق والمنتخب".

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك أن هناك تنسيقاً يتم مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة فى الوقت الحالى لتحديد الحل الأمثل وموعد إجراء العملية الجراحية، لافتًا إلى إن هناك محاولات لعلاج اللاعب بدون تدخل جراحى.

وكان أمير مرتضى أكد فى نفس تصريحاته، أن إدارة الزمالك تحاول أن تحل كل المشاكل التي وجدتها منذ العودة، ونتمنى الحفاظ على بطولة الدورى العام.

وأضاف، "جينا لقينا وضع مش منظم ومشاكل كتير داخل الفريق ولاعبين لديها عقود لم تجدد وبنحاول نحل المشاكل في غرف مغلقة وفيه لاعبين تعاونت معنا وبنحاول أن المشاكل دى متأثرش على الفريق".

وأضاف المشرف على الكرة: "اللاعبون قدموا أداء جيد وبيحققوا المطلوب في ظل وجود مدير فنى على أعلى مستوى وأنا شايف أن كل واحد بدأ يعمل الدور اللى عليه، وبنسعى للحفاظ على بطولة الدورى في الوقت الذى نسعى فيه لإنهاء أي أزمة تواجه الفريق".

وأكمل: "مركزين حاليا على المباريات ولا نفكر في الصفقات ولا نتحدث عنها لأن وقتها ليس الآن ولسه بدرى عليها واللاعبون الذى تنتهى عقودهم مع الفريق سيظلوا معنا حتى نهاية الموسم، وسنتحدث عن كل شيء في وقته".