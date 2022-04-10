شكرا لقرائتكم خبر عن تاو وميكيسوني وبواليا.. صفقات موسيماني فى الأهلي "فنكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزيمة مفاجئة تلقاها النادي الأهلي من المصري، في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف، فتحت العديد من الملفات داخل القلعة الحمراء، وأبرزها تراجع دور المحترفين مع الفرق، وتراجع مستوى دكة البدلاء التي لم تسعف الفريق الأحمر.

منذ توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي في عام 2020، لم يبرم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، صفقة مميزة حققت الأداء المرجو من جماهير القلعة الحمراء.

كان والتر بواليا هو أول صفقة يبرمها النادي الأهلي بموافقة موسيماني، في موسم الانتقالات الشتوية 2021، غير أن اللاعب لم يقدم المردود المنتظر في هجوم الفريق الأحمر، وبعد مشاركته في 31 مباراة، أحرز 5 أهداف وصنع 4 أخرى، ليرحل في موسم الانتقالات الصيفية.

ومع بداية الموسم الجاري، تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن، بناءً على رغبة موسيماني أيضاً، غير أن الصفقات الثلاثة لم تقدم الأداء المنتظر من الجماهير.

جاءت بداية بيرسي تاو ملفتة ولامعة مع النادي الأهلي بعد تألقه أمام الإسماعيلي، إلا أنه اختفى بعد ذلك خلف شبح الإصابات وتراجع المستوى، وشارك تاو مع الأهلي في 17 مباراة سجل 6 أهداف، ويعتبر تاو من أكثر اللاعبين الذين يحصلون على الفرصة في الأهلي حتى رغم تراجع المستوى.

أما لويس ميكسيوني فشارك مع الأهلي في 13 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، لكنها لم تكن كافية لتقديم أوراق اعتماده بشكل كامل لجماهير الأهلي.

فيما شارك حسام حسن في 10 مباريات منذ انضمامه إلى الأهلي بمعدل دقائق لعب 111 دقيقة، لكنه لم يسجل حتى الآن أي أهداف مع الفريق الأحمر.