شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبد الفتاح رئيسا لبعثة المصارعة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة اختيار هانى عبد الفتاح، مدير الاتحاد، لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل.

وتشارك منتخبات المصارعة كبار وشباب وناشئين فى منافسات البطولة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل بالمغرب.