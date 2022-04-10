شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب محمد هانى الظهير الايمن للنادى الأهلى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلى الذى وضع له للتعافى من الاصابة فى العضلة الضامة والتى أبعدته عن مباريات المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

وشارك كريم فؤاد في مباريات الأهلي الماضية بشكل أساسي، بعدما تعرّض الظهير الأساسي أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم أُصيب بعدها محمد هاني الظهير البديل في العضلة الضامة.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعد المارد الأحمر لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ويستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ورامى ربيعة وصلاح محسن عن المارد الأحمر أمام بطل المغرب للإصابة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، المقرر لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى .

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداى فى 22 أبريل الجارى، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.