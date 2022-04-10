شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى.. الزمالك يستغل سقوط الأهلى ويصعد للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في اعتلاء صدارة قمة الدوري المصري بالتشارك مع الأهلي، مستغلا السقوط الأول للفريق الأحمر في المسابقة هذا الموسم.

أول خسارة للأهلى فى الدوري هذا الموسم

تعرض الأهلي لهزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 0-1 في مباراة لعبت ضمن الجولة رقم 13 من المسابقة.

وشهدت الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، تسجيل المصري لهدف التقدم عن طريق هيثم العيوني بكرة رأسية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

الزمالك يفوز على المقاصة

حقق الزمالك فوزا صعبا ومهماه أمام مصر المقاصة بهدف دون رد، في الجولة ذاتها ، وسجل هدف فريق الزمالك، اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 43، علما بأن أحمد سيد زيزو أهدر ركلة جزاء للفريق الأبيض في الدقيقة الثامنة.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة بالتساوي مع الأهلي، في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الأهلي - 31 نقطة

الزمالك - 31 نقطة

بيراميدز - 29 نقطة

سموحة - 23 نقطة

فيوتشر - 19 نقطة

المصري - 19 نقطة