محمد أيمن فؤاد رئيسا لبعثة الأثقال فى بطولة العالم للناشئات باليونان

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن تعيين محمد أيمن فؤاد نائب رئيس الاتحاد رئيساً لبعثة الناشئات فى بطولة العالم باليونان المحدد لها شهر مايو المقبل.

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ الخليج 365، إن اللاعبات فى معسكر بمدينة بورسعيد، وسينتظمن فى معسكر بالمركز الأولمبى بالمعادى قبل السفر إلى بطولتى العالم مباشرة.

ويخطط اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود لاستضافة بطولة أفريقيا للكبار التى حصلت مصر على شرف تنظيمها فى ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر.

هذه البطولة سيشارك بها عدد كبير من الدول نظرًا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة.

واستقر الاتحاد على تشكيل المنتخبات بناءً على قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم احمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم.. وللسيدات المدير الفني إسماعيل سنوسي إسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الأداري كابتن عادل سليمان.. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن وأحمد محمد أحمد.