شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تنتقد "شمّاعة" الإجهاد لدى موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد مسئولو النادي الأهلي "شمّاعة" الإجهاد التى يُبرر بها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق سوء مستوى ونتائج الفريق الفترة الماضية، وآخرها الخسارة من المصرى فى الدوري.

ويرى مسئولو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أن حديث موسيماني المُستمر عن الإجهاد وضغط المباريات بات غير مُقنع، لأن الأهلي فريق كبير ولابد أن ينجح فى توفيق أوضاعه وظروفه بشأن ضغط المباريات.

وخسر الأهلي من المصرب بهدف نظيف أمس، السبت، باستاد برج العرب في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، وهي الخسارة الأولى للأحمر محلياً هذا الموسم.

كما يرى مسئولو "تخطيط" الأهلي أن الفريق لديه تشكيلة كبيرة من اللاعبين ولديه "دكة قوية" لابد من استغلالها جيداً من أجل مواجهة ضغط المباريات بالشكل الذي يُحقق أهداف الفريق ولا يظهر معه بهذا الشكل السيئ.

وانتقد مسئولو الأهلي تبرير موسيماني المُستمر أى نتيجة سلبية للفريق مؤخراً بضغط المباريات، وشددوا على أن الأهلي على مدار تاريخه يشارك فى أكثر من بطولة محلية وقارية، بل وكان يشارك فى بطولات عربية أيضاً ولم يكن مدربوه وقتها عن الضغوط بالشكل الذى يتحدث به موسيماني.