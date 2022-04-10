شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفرج عن مستحقات الدورى للاعبين والجهاز الفنى بعد الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.

وصرف مجلس إدارة المصري مكافآت كأس الكونفدرالية الأفريقية للاعبين وذلك بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، والتي تضمنت ثلاث مكافآت وهي مكافأتي الفوز على أوتوهو والطقن الكاميروني بدور المجموعات بالإضافة إلى مكافأة التأهل.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونهضة بركان المغربي، ويقود الطاقم حكم الساحة المالي، "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.