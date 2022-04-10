"تواضع أم مباراة نفسية؟".. كلوب الذي لا ينكسر أمام جوارديولا في 22 مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يلتقي الألماني يورجن كلوب بالإسباني بيب جوارديولا في مباراة قوية تجمع ليفربول مع مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على استاد الاتحاد.

تصريحات يورجن كلوب قبل المباراة كانت كلها تكيل المديح لمنافسه الإسباني، الذي اعتبره أفضل مدير فني في العالم حاليا، بالرغم من القيمة الكبيرة للمدرب الألماني أيضا في عالم التدريب خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه رد جوارديولا على تصريح كلوب، قائلًا: "كلوب من الأشخاص الذين يجعلون عالم كرة القدم أفضل، هو أحد أكبر المنافسين لي طوال مسيرتي".

وعن وصف كلوب له بالأفضل قال: "شكرا جزيلاً له على هذا الإطراء، لكنني لست الأفضل، لم أدخل عالم التدريب لكي أصبح الأفضل".

لكن ماذا دار في مسيرة بيب جوارديولا ويورجن كلوب؟

أول مباراة جمعت كلوب وجوارديولا كانت في كأس السوبر الإسباني، وشهدت فوز بوروسيا دورتموند في صيف 2013 بنتيجة كبيرة 4-2.

ويجتمع جوارديولا ويورجن كلوب في تجربتين لكل منهما، فالأسباني أولا درب بايرن ميونيخ ثم مانشستر سيتي، أما الثاني فقد بدأ بتجربة بوروسيا دورتموند ومن بعد ذلك كان اللقاء الثناي بينهما وهو يتولى تدريب ليفربول.

ولم يتمكن أي من بيب جوارديولا أو يورجن كلوب الهيمنة على المنافسة في المواجهات المباشرة بينهم لأكثر من 3 مباريات متتالية في كافة البطولة، وكان الألماني الذي فعل هذا الشيء موسم 2017-2018 عندما انتصر ليفربول في الدوري، ثم مباراتي دوري الأبطال.

وانتصر يورجن كلوب على جوارديولا في 9 مباريات من أصل 22 جمعته بالإسباني، وخسر مثلها، وهو ما يعني تعادل الثنائي في النتائج الخاصة بالمواجهات المباشرة.

ويعد كلوب أكثر مدرب فاز على جوارديولا على مدار مسيرته، كمان أنه من الوحيد بين مدربين واجهوا الإسباني أكثر من 10 مباريات ويتعادل معه في مرات الفوز والهزيمة.

وسجل يورجن كلوب في المباريات التي لعبها ضد جوارديولا أن يسجل 37 هدفا، بينما أحرز جوارديولا ضد الألماني 41 هدفا خلال المباريات التي لعبه ضد سواء في ألمانيا أو إنجلترا.