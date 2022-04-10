نبيه يكشف المتسبب الحقيقي في رحيل حسين فيصل.. ويرد: هل ينحاز التحكيم للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، المتسبب الحقيقي وراء رحيل حسين فيصل عن الفريق الأبيض، كما علق على انحياز التحكيم للنادي الأهلي.

وخلال تصريحات عبر برنامج "في دقيقة"، قال نبيه: "لم أتسبب في رحيل فيصل عن الزمالك من أجل نجلي، فيصل وآخرون كانوا متعاقدين مع الزمالك وعقودهم كانت سارية، وتم الاتفاق على إعارة حسين وأسامة فيصل وأحمد عيد ونجلي وبضعة أسماء أخرى في حالة سُمح لنا بقيد لاعبين جدد".

وتابع: "كارتيرون (مدرب الزمالك وقتها) رفض رحيل نجلي وتمسك ببقائه، لكن تمت إعارة الآخرين بمقابل مادي فيما عدا حسين فيصل (اتمضى له مجانا)، إذا كنت أنا من وقعت أُسأل.. بدر حامد رئيس قطاع الناشئين -وقتها- هو من وقع على الاستمارة بعد الرجوع للجنة التي كانت تدير النادي".

وبسؤاله عن الأزمة الشهيرة بينه وبين حسام غالي قائد الأهلي السابق، أجاب: "لم أطلب بشكل خاص استبعاد غالي من معسكر منتخب مصر، القرار كان نابع من هيكتور كوبر الذي أكد وقتها أن الحاجة الفنية في المرحلة الجاية ليست بحاجة لغالي".

وردًا على اتهام غالي له بأنه السبب، أجاب: "الكلام وقتها كان دائر بأني المتسبب في خلق فتنة بين لاعبي الأهلي والزمالك في المعسكر، (كان لازم يطلع واحد كبش فداء يشيل الليلة في الفترة دي)".

وردًا على المشادة التي وقعت بينه وبين حميد أحداد لاعب الزمالك السابق، وقيل وقتها إنه حدث تراشق بينهما واشتباك بالأيدي.. أجاب مدرب الزمالك: "لم يحدث أي شيء بيني وبين أحداد، حدث توتر بين اللاعب المغربي ويوسف أوباما خلال التدريبات، فانزعج أحداد وقام بخلع قميصه وألقاه على الأرض، فقلت له ارتدي قمصيك لأنك لو لم تفعل فلن ترتديه مرة أخرى".

وتابع: "كنت أتحدث بالعربية وبشكل سريع والمسافة بيننا كانت بعيدة، فاعتقد أنني أخطأت في حقه وهذا لم يحدث".

وبسؤال نبيه التحكيم ينحاز للأهلي؟، أجاب: "التحكيم في مصر له وعليه، له أخطاؤه وله صوابه، لكن لا نستطيع القول إنه ينحاز بصفة دائمة".