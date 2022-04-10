اللائحة تجيب.. هل يحق لمجلس الزمالك تصعيد أحمد مرتضى لمنصب نائب الرئيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مساء أمس السبت باستقالته من منصبه عقب أزمة الميدالية التي تفجرت أثناء مراسم توزيع الجوائز الخاصة بنهائي كأس مصر.

وتولي هدهود منصب نائب رئيس الزمالك بعد نجاحه في انتخابات الزمالك الماضية التي أعلن عن نتائجها في الـ 12 من فبراير الماضي بعد خوضه المنافسة على قائمة مرتضى منصور وحصوله على 18824 صوتاً .

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك قبوله للاستقالة خلال لقاء مصور مع أعضاء مجلسه مشدداً على أن هدهود ارتكب خطأ واعترف به وأن هذا الخطأ وضع المجلس في حرج فجاءت الاستقالة لترفعه عن الجميع.

وفور الإعلان الرسمي عن الاستقالته وقبولها بدأ الحديث عن خليفة هدهود الذي لم يستمر في منصبة شهرين ليرتبط أحمد مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك وعضو مجلس الإدارة بهذا المنصب وتصعيده مباشرة ليحل محل النائب السابق، فهل يجوز هذا من اللوائح؟

تحكم اللائحة الاسترشادية للأندية التي صدرت في الثامن من يونيو لعام 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو من نفس العام نادي الزمالك.

وبحسب المادة 29 من اللائحة الاسترشادية فإنه يجوز لأي عضو من مجلس الإدارة الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بشرط تقديم استقالته قبل الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية التي تختص بالانتخابات التكميلية.

وتجتمع الجمعية العمومية العادية مرة كل عام في الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ولا يحق لمجلس الإدارة تفويض أحد الأعضاء باختصاصات نائب الرئيس باستنثاء أمين الصندوق الذي تجيز اللائحة تفويضه من قبل مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات .