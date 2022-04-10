نبيه يتحدث عن.. "بودي جارد" صلاح.. السخرية من علاء.. وهل يدرب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أسامة نبيه المدرب العام بجهاز الفريق الأول لنادي الزمالك عن "بودي جارد" محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر الذي تواجد معه مسبقًا، كما أوضح نيته بشأن السخرية من محمود علاء مدافع الزمالك عقب مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات لبرنامج "في دقيقة" قال نبيه: "هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق) أفضل من كارلوس كيروش مدرب الفراعنة الحالي -حتى الآن-".

وتابع: "كيروش (لخبط نفسه) خلال بطولة كأس العرب، قام بإجراء تعديلات وتعييرات كثيرة جدا".

وردًا على السخرية من محمود علاء بعد أسيست أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، قال مدرب الزمالك: "قلتله (مبروك عليك المكافأة يا علاء) على سبيل الدعابة، لكن لو عاد بي الزمن لن أكرر الجملة.

وبسؤاله عن تصريحه الشهير بشأن "بودي جارد" محمد صلاح قائد منتخب مصر، قال نبيه: "قلتها لأنه أتى وسط أهله وناسه، ومن المفترض أن تتعامل بشكل طبيعي، البودي جارد كان يتواجد أحيانا مع صلاح في الملعب".

وواصل: "اتحاد الكرة هو من عيّن هؤلاء الحراس بعد المشكلات التي حدثت في كأس العالم بروسيا، حاولوا حل أزمة لكن الأمر ظهر بشكل غير جيد".

وأكمل: "صلاح وصل إلى مكانة كبيرة، وخلال تواجدنا في معسكرات منتخب مصر يتعامل مع الجميع بشكل طبيعي ونموذجي.. صلاح فخر لنا وأهل لهذا الفخر".

وعن شارة القيادة، أجاب نبيه: "جرى العرف لدينا بالأقدمية، لكن معظم المدربين الأجانب يقومون بالاختيار بناء على المسئولية والشخصية، وصلاح قائد داخل الملعب وشخصية قيادية".

وبسؤاله عن أبرز موقف جمعه مع صلاح، قال: "كان مصابا في كتفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وفي مباراة أوروجواي في كأس العالم بروسيا كنّا بحاجة له في تلك المواجهة، وبين شوطي المباراة دخل صلاح إلى غرفة الملابس رفقة أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به ووجدته يجهز نفسه للمشاركة، فقلت له أعلم ما تفكر به لكن لن نغامر بك على حساب إصابتك".

وبسؤاله عن إمكانية تدريب الأهلي، أجاب: "الأهلي عامر بأبنائه.. من الصعب تدريب الأهلي، وإدارته لن تفكر في تعييني".

وأتم: "كما أعتقد أيضًا أن حسام حسن من الصعب أن يدرب الأهلي.. محمود الجوهري كان استثناء".