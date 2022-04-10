مدرب صنداونز لمصراوي: لا أريد الحديث عن الأهلي.. ومازلنا بحاجة للتحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علي يحيى

علق مانكوبا منجكيشي، المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، علي لقاء فريقه المنتظر مع فريق بيترو أتليتكو الانجولي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موكوينا في تصريحاته لمصراوي: "القرعة أوقعتنا أمام خصم ليس سهلاً ولديه طموح وقوي جدًا، وستكون مباراة صعبة جداً علينا، لأن بترو أتلتيكو فريق قوي يضم لاعبين جيدين".

وتابع: "أنا راضٍ جدًا عن أداء فريقي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ولكني أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى تحسين معدل تسجيلنا للأهداف".

وعن ما ينقصه لتحقيق دوري الأبطال قال : نحتاج إلي زيادة معدل أهدافنا، نحن لا نسجل أهدافًا كافية وأحيانًا نضيع فرصاً سهلة للغاية، علينا تحسين أداء الفريق في الثلث الأخير من الملعب، وأن نكون أكثر هدوءًا وحسما في انهاء الهجمات".

وعند سؤاله عن النادي الأهلي أجاب: "أفضل عدم الحديث عن الأهلي المصري فدعناً لا نذهب في الحديث بهذا الاتجاه، أنا أضع تركيزي في مباراة بتيرو أتليتكو".

وأختتم تصريحاته: "سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد جماهيرنا التي تساندنا علي الدوام".