قائد بترو أتلتيكو لمصراوي:نلعب في دور الصفوة في أفريقيا..وهدفنا الفوز على صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

أعرب تياجو أزولاو قائد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي عن سعادته بتصدر جدول هدافي دوري أبطال أفريقيا بالتساوي مع رياض بن عياد لاعب خط وسط وفاق سطيف الجزائري.

وقال أزولاو في تصريحات خاصة لمصراوي :"وقعنا مع واحدًا من أفضل الأندية في إفريقيا اليوم وهو فريق صنداونز، ولكن الآن حيث لا يوجد سوى 8 أندية، لا توجد طريقة لاختيارهم هم الأفضل في القارة الإفريقية".

وتابع : "نعلم أنهم يلعبون بشكل جيد للغاية وحصدوا الكثير من النقاط ، لكن فريقنا سيدرسهم كثيرًا حتى يتمكن من لعب مباراة رائعة في ملعبنا ومحاولة مفاجأتهم،لم نصل إلى هنا بالصدفة ، لدينا قوتنا وسنلعب من أجل الفوز على أرضنا".

واستكمل اللاعب البرازيلي :" الآن لا يهم ما حدث، فدور ربع النهائي عبارة عن مباراتين حيث يمكن أن يحدث أي شيء، فلنستعد جيدًا لهذا القرار".

وواصل : " إنهم فريق جيد بشكل جماعي ، لا يمكننا القلق بشأن لاعب واحد فقط."

واختتم تصريحاته : "سعيد كوني أفضل هداف في مسابقة من هذا المستوى هو أمر جيد و، سأعمل على مساعدة فريقي في تحقيق الأهداف وإذا أنهيت هذا الموسم في صدارة الهدافين فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا في مسيرتي."