التشكيل المتوقع والغيابات.. صلاح وليفربول ضد مان سيتي لخطف الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يلعب ليفربول مباراة قوية أمام مانشستر سيتي في عقر داره بملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول الذي عاد من تأخر كبير بفضل سلسلة انتصارات متتالية قابلها تعثرات من مانشستر سيتي لا يتأخر عن حامل اللقب إلا بنقطة واحدة، والفوز سيكون كافية لاعتلاء الصدارة قبل نهاية الموسم بست جولات.

الغيابات

يعاني مانشستر سيتي من غياب قلب الدفاع الأبرز روبن دياز عن الفريق ومن المؤكد عدم مشاركته، كما أن كول بالمر اللاعب الشاب بالفريق يغيب للإصابة أيضا.

أما ليفربول فقد واجه بعض الشكوك حول موقف فابينيو الذي يمتلك فرصة كبيرة من أجل اللعب في المباراة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراس المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: كايل وواكر، ايمريك لابورت، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جاك جريليش، وفيل فودين.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو (أو جوردان هندرسون)، تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ساديو ماني.