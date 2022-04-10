مصدر يوضح لمصراوي موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان صبحي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ثلاثي الفريق طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي ومحمود وحيد من مواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وغاب الثلاثي أمس عن مباراة فريقهم ضد المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة الأحمر بهدف نظيف بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها عقب مشاركتهم في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي:" حمدي فتحي جاهز لمباراة الرجاء بعد أن كان يعاني من اجهاد في عضلة الحوض وفضّل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحته في ظل ضغط المباريات وايضا اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين."

وأضاف: "نفس الحال لطاهر ومحمود وحيد فهما من الناحية البدنية سيتواجدان حتي الآن في مباراة الرجاء فالأول كان يعاني من كدمة في الركبة والثاني إجهاد خفيف في العضلة الخلفية ورفض الجهاز الفني المجازفة بهما بضمهما لقائمة مباراة المصري وتم استبعادهما منها نهائيا ".

وانهي المصدر: "الثلاثي سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها اللاعبون وحالتهم حتي الآن جيدة ".