الامارات | أمير مرتضى منصور يوجه صدمة لجمهور الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يوجه صدمة لجمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور صدمة لجمهور "الأبيض" بعدما كشف عن احتمالية إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لجراحة في الركبة. وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الونش يعاني مشكلة في الركبة منذ الموسم الماضي، ليست مشكلة كبيرة لكنها كانت تتعبه وتحامل على نفسه كثيرا من أجل ارتباطات الفريق والمنتخب".

وأضاف "ننسق مع طبيب الفريق محمد أسامة واللاعب لمعرفة الحل الأمثل سواء بإجراء عملية أو لا". وتابع: "الأولوية لعدم إجراءها وهذا ما نعمل عليه حاليا من خلال برنامج علاجي، وإن اضطررنا لإجراء عملية فهي ليست عملية كبيرة". يذكر أن الونش غاب عن الزمالك أمام مصر للمقاصة بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام بيراميدز. وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 15 مباراة حتى الآن مع الزمالك هذا الموسم بمختلف البطولات، بجانب 11 مباراة مع منتخب مصر في كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news