شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يفاوض مدربا هولنديا بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فى مفاوضات مع مدرب هولندى لتولى مسئولية المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر إبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة .

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

من ناحية أخرى، تقام اليوم، الأحد، ثانى جولات بلاى أوف دور قبل نهائى كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 والذى يقام على مدار 3 أيام، حال الوصول لمباراة فاصلة، وتشهد جولة اليوم لقاءات بين كل من الأهلى مع بتروجت والزمالك مع طلائع الجيش.

ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى، بينما يلعب الخاسر على المركز الثالث.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام فى حال الوصول لمباراة فاصلة.

وتشهد أولى جولات النهائى مواجهة بين الزمالك مع الاتحاد السكندرى لتحديد البطل، والأهلى مع طلائع الجيش لتحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يلتقيا فى ثانى الجولات فى اليوم التالى.

ويحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول و الثانى أى سبورتنج أوالأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء.