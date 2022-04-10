نونو ألميدا يجهز شكرى نجيب لقيادة خط هجوم فاركو فى لقاء الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو لاعبه شكرى نجيب مهاجم الفريق لقيادة خط هجوم فاركو في مباراة الزمالك المرتقبة في اللقاء المقرر له التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، فى المباراة التي يسعى خلالها المدرب البرتغالى لحصد أول انتصار له مع الفريق .

وكان نونو ألميدا قد بدأ علاج الأزمة الهجومية التى يعانى منها فاركو حيث سجل لاعبيه 13 هدفا فى الدوري خلال 13 جولة، بمعدل هدف في كل مباراة، حيث بدأ المدرب البرتغالى منح لاعبيه دروسا خصوصية فى كيفية إستغلال الفرص أمام المرمى بعدما لاحظ كثرة الفرص التي يهدرها اللاعبين أمام شباك المنافس.

ويعانى فاركو من أزمة هجومية بعد تعرض الثنائى سيف تيرى وعمرو جمال مهاجما الفريق البرتقالى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى .

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 5 مواجهات وتلقى ستة هزائم وحقق تعادلين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف ، ويسعى الفريق البرتقالى لتكرار إنجازه بالفوز على الزمالك بعدما فاز على الفريق الأبيض لأول مرة في تاريخه ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.