شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يستعد المارد الأحمر لمواجهة الرجاء المغربى، ويتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ورامى ربيعة وصلاح محسن عن المارد الأحمر أمام بطل المغرب للإصابة.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى

تقام مباراة الاهلى والرجاء المغربى فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل بالمغرب.

تأجيل مبارتين للأهلى فى الدوري استعداداً للرجاء

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، المقرر لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى .

كاف يعلن حكام مباراتى الذهاب والعودة بين الأهلى والرجاء

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداى فى 22 أبريل الجارى، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

طريق الأهلى حال التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.