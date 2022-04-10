أحمد عادل عبد المنعم "إخطبوط الدراويش" يحتفل بعيد ميلاده الـ "35" اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلى بعيد ميلاده الـ35 اليوم الاحد حيث إنه من مواليد العاشر من أبريل عام 1987، هو أحد أبناء مدرسة ناشئى الأهلى، والذى صُعد ليلعب للفريق الأول لأول مرة موسم 2005، فى عامه الـ19 كحارس ثالث.

أول ظهور بالتشكيل الأساسى فى الأهلى لعادل كان عام 2009 بعد رحيل عصام الحضرى، ليقرر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى للأهلى وقتها الدفع به رفقة زميله أمير عبد الحميد بالتبادل قبل عودة شريف إكرامى للقلعة الحمراء من رحلته الاحترافية.

وخطف الأنظار عبد المنعم فى موسم 2010 / 2011، حين وجد نفسه الحارس الوحيد بالفريق بعد إصابة الحارسين الأساسيين شريف إكرامى ومحمود أبو السعود فى وقت واحد ليؤكد أنه من الحراس أصحاب القدرات العالية.

ودخل أحمد عادل عبد المنعم قلوب جماهير الأهلى فى موسم 2009 /2010 فى مباراة الإنتاج الحربى عندما رفض الخروج من المباراة، رغم تعرضه لكسر مضاعف فى الأنف وأوقف الحكم المباراة لتعرض الحارس لنزيف وطلب منه الخروج، إلا أنه أصر على استكمال المباراة.

وفى مباراة سيوى سبورت فى نهائى الكونفدرالية 2014 ظهر أحمد عادل عبد المنعم عقب نزوله بديلا لإكرامى المصاب، وكشفت الفحوصات الطبية التى أجراها الحارس عقب المباراة أنه كان يلعب وهو مصابا بتمزق فى العضلة الأمامية مما أدى إلى تفاقم الإصابة ونال وقتها إشادة الجميع خاصة جماهير النادى التى وصفته بـ البطل.

وبرهن أحمد عادل عبد المنعم الذى طال صبره على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية، على أنه رجل المواقف الحاسمة ومنقذ فريقه خاصة فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية الافريقية.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الإفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى ، وفى مطلع الموسم الماضى انتقل دولا للجونة بعد الرحيل عن النادى الفيومى ليشارك بصفة أساسية ويتألق برفقة الفريق الساحلى قبل أن ينضم للإسماعيلى بداية الموسم الجارى.